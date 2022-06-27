Великобритания поможет Украине отремонтировать железнодорожную инфраструктуру для экспорта зерна

Великобритания выделит 10 миллионов фунтов стерлингов на ремонт украинской железнодорожной инфраструктуры для экспорта зерна и 1,5 миллиона фунтов стерлингов на разработку системы, которая определяет, было ли зерно, продаваемое Россией, незаконно вывезено из Украины.

Об этом сообщает "Лига.net".

В британском правительстве заявляют, что кроме блокирования отправки зерна из Украины через Черное море, российские атаки нарушают и железнодорожный экспорт. Чтобы предотвратить это, Великобритания предоставит Укрзализныци до 10 миллионов фунтов стерлингов в материалах и оборудовании для ремонта железнодорожной инфраструктуры и помощи в вывозе зерна из страны по железной дороге.

Также британское правительство отмечает, что «россия ворует зерно из Украины, переправляет его контрабандой через границу, чтобы продать и пополнить военную казну российского диктатора Владимира Путина». Для решения этой проблемы Великобритания выделит 1,5 миллиона фунтов стерлингов на разработку системы, которая определяет, было ли зерно, проданное на мировом рынке, незаконно вывезено из Украины.

«Это позволило бы правительствам стран мира справиться с проблемой кражи зерна, сдержать активность россии и гарантировать, что Украина будет получать доходы, в которых она так крайне нуждается», – отметили в правительстве Великобритании.