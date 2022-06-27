В Николаевской области прокуратура судится из-за двух курганов, которые распаевали вместе с полями

Фото - иллюстрация В Николаевской области прокуратура требует вернуть в собственность государства земли с расположенными на них памятниками археологии – курганами.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

Кривоозерский районный суд открыл производство по иску Первомайской окружной прокуратуры к Первомайской райгосадминистрации и физическим лицам-землевладельцам о возвращении государству двух земельных участков с расположенными на них курганами. Эти курганы являются археологическими памятниками местного значения, датируемые концом IV тысячелетия до нашей эры - началом ІІ тысячелетия нашей эры.

Курганы в начале 2000-х годов незаконно были переданы в частную собственность во время разделения на паи земель на территории Секретарского сельского совета Кривоозерского района. При этом статьей 17 Закона Украины "Об охране культурного наследия" закреплено, что исключительно государство является владельцем памятников археологии.