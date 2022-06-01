От $150 млн до $220 млн: Forbes подсчитал стоимость ракет, которые оккупанты выпустили в минувшие выходные по Украине

За 25-26 июня со стороны России и Беларуси было выпущено от 60 до 80 дальнобойных ракет общей стоимостью ориентировочно от $150 млн до $220 млн.
Об этом сообщает украинский Forbes.
Используется почти вся номенклатура, задействованная в ходе этой войны: «Точка-У», Х-22, «Оникс», «Искандер», «Калибр» и Х-101. Больше всего били по Житомирщине, куда было выпущено около 30 ракет, 10 ракет сбили ПВО. Еще 20 ракет прилетели по Черниговщине, в частности, обстреляли военный учебный центр «Десна». Также обстреляли Киевскую, Хмельницкую, Львовскую, Николаев, Харьков и Днепропетровскую область.
Кроме того, россияне выпустили по Киеву несколько ракет, по имеющейся информации, их могло быть 4-6. Обстрел россияне вели с самолетов Ту-95 и Ту-160 ракетами Х-101 из района Каспийского моря, сообщал спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Forbes оценивает стоимость ракет, выпущенных по Киеву 26 июня, в $50-80 млн.
Для расчета стоимости этих ракет Forbes использовал следующие оценки: стоимость ракеты Х-101 - $13 млн, «Калибр» - $6,5 млн, «Искандер» - $3 млн, «Оникс» - $1,25 млн, Х-22 - $1 млн , «Точка-У» – $0,3 млн.
«В некоторых случаях неизвестными остаются количество выпущенных ракет или их распределение по типам. Учитывая это, невозможно определить общую стоимость российских ракет, которые выпустили по Украине за выходные. По оценке Forbes, она может составлять от $150 до $220 млн», - сообщили в Forbes.