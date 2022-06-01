От $150 млн до $220 млн: Forbes подсчитал стоимость ракет, которые оккупанты выпустили в минувшие выходные по Украине

За 25-26 июня со стороны России и Беларуси было выпущено от 60 до 80 дальнобойных ракет общей стоимостью ориентировочно от $150 млн до $220 млн.

Об этом сообщает украинский Forbes.

Используется почти вся номенклатура, задействованная в ходе этой войны: «Точка-У», Х-22, «Оникс», «Искандер», «Калибр» и Х-101. Больше всего били по Житомирщине, куда было выпущено около 30 ракет, 10 ракет сбили ПВО. Еще 20 ракет прилетели по Черниговщине, в частности, обстреляли военный учебный центр «Десна». Также обстреляли Киевскую, Хмельницкую, Львовскую, Николаев, Харьков и Днепропетровскую область.

Кроме того, россияне выпустили по Киеву несколько ракет, по имеющейся информации, их могло быть 4-6. Обстрел россияне вели с самолетов Ту-95 и Ту-160 ракетами Х-101 из района Каспийского моря, сообщал спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Forbes оценивает стоимость ракет, выпущенных по Киеву 26 июня, в $50-80 млн.

Для расчета стоимости этих ракет Forbes использовал следующие оценки: стоимость ракеты Х-101 - $13 млн, «Калибр» - $6,5 млн, «Искандер» - $3 млн, «Оникс» - $1,25 млн, Х-22 - $1 млн , «Точка-У» – $0,3 млн.