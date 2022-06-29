Японию интересует опыт Украины в быстром построении цифровой страны, - министр Федоров

Глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров провел встречу с Министерством цифровизации Японии Карен Макишима.

Во время разговора речь шла о вариантах сотрудничества стран и возможной работе в формате диджитал министров G7, сообщил Федоров.

«Вчера провел первую официальную встречу с Министерством цифровизации Японии Карен Макишим. Обсудили дальнейшее партнерство и возможное сотрудничество, в частности, в формате диджитал министров G7, который в следующем году возглавит Япония. Министерству цифровизации Японии всего год. Поэтому им интересен опыт Украины в быстром построении цифровой страны и улучшении сферы государственных услуг. Мы готовы делиться нашими разработками, лучшими разработками и в дальнейшем подписать Меморандум о сотрудничестве между министерствами. Планируем общие технологические проекты и благодарим Японию за финансовую помощь и поддержку Украины во время войны», - написал министр.