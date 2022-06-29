Мининфраструктуры повысило тарифы УЗ на 70% на все группы грузов

Министерство инфраструктуры поддержало предложение железнодорожников провести индексацию тарифов, повысив их на 70% на все группы грузов.

Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Александр Кубраков.

«С начала полномасштабной агрессии россии «Укрзалізниця» приняла на себя один из самых тяжелых ударов агрессора. Грузовые перевозки, являющиеся ключевым источником прибыли компании, сократились на 65,3%, почти 6 300 км путей были разрушены врагом», - сообщил он.

В то же время железнодорожники безвозмездно эвакуировали 3,7 миллиона пассажиров, перевезли около 97 тысяч тонн гуманитарной помощи.

«Государство субсидирует «Укрзалізницю» для того, чтобы оно могло продолжать выполнять свои гуманитарные и оборонные функции. С начала войны на счета компании было направлено 10 миллиардов гривен. Ежемесячные расходы предприятия достигают более 7 миллиардов гривен, учитывая то, что с марта компания уменьшила операционные расходы на 30%», - написал министр.

Однако, по его словам, сугубо государственной поддержки уже недостаточно. Кроме потерь значительной части грузовых и пассажирских перевозок возрастают расходы на восстановление железнодорожной инфраструктуры, которая постоянно разрушается врагом, энергоносители и горюче-смазочные материалы. Это все ставит под угрозу стабильное функционирование «Укрзалізниці».

Министерство инфраструктуры поддержало предложение железнодорожников провести индексацию тарифов, повысив их на 70% на все группы грузов. Даже при повышении, украинские тарифы остаются ниже, чем в государствах ЕС. Благодаря индексации финансовое состояние «Укрзалізниці» будет стабилизировано.