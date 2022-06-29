Мининфраструктуры повысило тарифы УЗ на 70% на все группы грузов

Министерство инфраструктуры поддержало предложение железнодорожников провести индексацию тарифов, повысив их на 70% на все группы грузов.
Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Александр Кубраков.
«С начала полномасштабной агрессии россии «Укрзалізниця» приняла на себя один из самых тяжелых ударов агрессора. Грузовые перевозки, являющиеся ключевым источником прибыли компании, сократились на 65,3%, почти 6 300 км путей были разрушены врагом», - сообщил он.
В то же время железнодорожники безвозмездно эвакуировали 3,7 миллиона пассажиров, перевезли около 97 тысяч тонн гуманитарной помощи.
«Государство субсидирует «Укрзалізницю» для того, чтобы оно могло продолжать выполнять свои гуманитарные и оборонные функции. С начала войны на счета компании было направлено 10 миллиардов гривен. Ежемесячные расходы предприятия достигают более 7 миллиардов гривен, учитывая то, что с марта компания уменьшила операционные расходы на 30%», - написал министр.
Однако, по его словам, сугубо государственной поддержки уже недостаточно. Кроме потерь значительной части грузовых и пассажирских перевозок возрастают расходы на восстановление железнодорожной инфраструктуры, которая постоянно разрушается врагом, энергоносители и горюче-смазочные материалы. Это все ставит под угрозу стабильное функционирование «Укрзалізниці».
Министерство инфраструктуры поддержало предложение железнодорожников провести индексацию тарифов, повысив их на 70% на все группы грузов. Даже при повышении, украинские тарифы остаются ниже, чем в государствах ЕС. Благодаря индексации финансовое состояние «Укрзалізниці» будет стабилизировано.
«Мы осознаем, что поднятие тарифов будет иметь влияние на предприятия, пользующиеся железной дорогой для перевозки грузов. Однако я уверен, что бизнес, ориентированный прежде всего на внешние рынки, адаптирует свою деятельность, так, как это делает вся страна в жестких и несправедливых условиях российской агрессии. Уверен, что в итоге от этого шага восторжествует и государство, и бизнес, и пассажиры», - резюмировал он.