Международная группа по «элите рф» заморозила российские активы более чем на $30 миллиардов

Международная группа «российская элита, приспешники и олигархи» (REPO) заблокировала или заморозила российские активы более чем на 30 миллиардов долларов за первые 100 дней работы.

Об этом говорится в пресс-релизе Минфина США.

«Заблокированы или заморожены активы попавших под санкции россиян на сумму более 30 миллиардов долларов. Речь идет о банковских счетах и экономических ресурсах», - заявили в ведомстве.

В Минфине добавили, что эта сумма не учитывает конфискацию люксовых яхт и имущества, принадлежащего олигархам рф.