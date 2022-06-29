Международная группа по «элите рф» заморозила российские активы более чем на $30 миллиардов

Международная группа «российская элита, приспешники и олигархи» (REPO) заблокировала или заморозила российские активы более чем на 30 миллиардов долларов за первые 100 дней работы.
Об этом говорится в пресс-релизе Минфина США.
«Заблокированы или заморожены активы попавших под санкции россиян на сумму более 30 миллиардов долларов. Речь идет о банковских счетах и экономических ресурсах», - заявили в ведомстве.
В Минфине добавили, что эта сумма не учитывает конфискацию люксовых яхт и имущества, принадлежащего олигархам рф.
«Работа REPO еще не завершена. В течение ближайших месяцев члены команды REPO будут продолжать отслеживать попавшие под санкции активы и не позволят россиянам подрывать меры, которые совместно ввели члены REPO. Вместе мы обеспечим, чтобы наши санкции и дальше приводили к ущербу россии за ее неспровоцированную и продолжающуюся агрессию в Украине», - говорится в пресс-релизе.