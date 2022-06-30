Американский миллиардер Бренсон может помочь Украине в строительстве нового самолета «Мрія»

Американский миллиардер Ричард Бренсон может помочь Украине в строительстве нового самолета "Мрія".

Об этом сообщил николаевский нардеп, глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия.

Напомним, что Бренсон владеет компанией Virgin Galactic, занимающейся полетами в космос.

«Мы уже сейчас прорабатываем проект строительства нового самолета, который после войны поставит еще много рекордов. Но будучи уже обновленным, на базе современного цифрового оборудования, что позволит «Мрії» стать еще сильнее. Этот вопрос, а также наши перспективы сотрудничества в космической сфере, сегодня обсуждали с Ричардом Брэнсоном. Он выразил готовность помогать всем, чем сможет, был приятно ошеломлен нашим оптимизмом и тем, что даже в такие трудные минуты мы думаем о том, как совершить скачок в авиакосмическом строительстве».