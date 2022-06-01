Поляки за два дня собрали первый миллион злотых на Bayraktar для Украины

В Польше собрали первый миллион злотых для покупки боевого беспилотника Bayraktar TB2 для Украины.

Об этом сообщил инициатор сбора, журналист Славомир Сераковский.

Счетчик на официальном сайте акции пока показывает около 1 078 000 злотых.

«К нам присоединились более 10 тысяч человек. Информацию об акции распространили 25 тысяч раз. Кто еще хочет инвестировать в поражение Путина?» – написал Сераковский ночью 30 июня.

Как известно, акцию анонсировали 28 июня, вдохновившись успешным сбором в Литве и Украине. Необходимые 22,5 миллионов злотых планируют собрать за 30 дней.