Шмыгаль заявил, что Украина уже начала экспортировать электроэнергию в направлении Румынии

Спустя всего три месяца после получения энергетического безвиза начался экспорт украинской электроэнергии в Европу, в частности в направлении Румынии.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал в Telegram.

«Сегодня с часу ночи такой экспорт пошел в направлении Румынии. Первоначальный объем составляет 100 МВт. Энергетический безвиз с ЕС, который заработал в марте этого года, дает свой очень обозримый и практический результат. Только за первый день государственное предприятие «Укрэнерго» заработало 10 миллионов гривен на продаже доступа к межгосударственному пересечению», - отметил Шмыгаль.

По его словам, потенциал экспорта украинской электроэнергии в Европу составляет до 2,5 ГВт. По такому сценарию государство сможет получать более 70 миллиардов в год.