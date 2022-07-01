Украина изучает варианты реструктуризации внешнего долга, - СМИ

Украина изучает возможность реструктуризации внешнего долга, потому что источники финансирования могут закончиться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Сообщается, что Международный валютный фонд сотрудничает с украинскими властями и анализирует финансовую и долговую ситуацию в стране. По данным двух анонимных источников, рассматривается несколько сценариев реструктуризации долга, но принятие решения не ожидается до конца лета.

Так, один из вариантов, рассматриваемый Украиной, - это так называемый «запрос на согласие», то есть запрос от эмитента на согласование владельцем облигаций внесения изменений в условия выпущенных ценных бумаг.

Другой вариант предполагает использование замороженных активов россии в качестве залога, хотя, по мнению источников, юридическая жизнеспособность такой идеи неясна.

Отмечается, что реструктуризация облигаций Украины как способ снизить долговое бремя помогла бы гарантировать, что финансирование от основных союзников в сфере обороны и гуманитарной помощи не будет направлено на погашение облигаций владельцам.