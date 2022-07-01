Украина рассчитывает, что Норвегия может стать новым поставщиком газа

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере пообещал донести норвежским газодобывающим компаниям запрос Украины на дополнительную поставку газа.

Об этом сообщает «LIGA.net».

– Президент Зеленский раньше и теперь на встрече со мной поднял вопрос газовых потребностей Украины. И я донесу этот запрос дома в Норвегии и передам его компаниям. Опять же они поставляют максимально возможный объем газа в Европу, но я считаю, что это очень важное сообщение, и я сделаю это по просьбе президента, – об этом премьер заявил на совместном брифинге с президентом Владимиром Зеленским.

Йонас Гар Стере добавил, что Норвегия как энергетический партнер предоставляет около 20% природного газа в Европу.

– Когда началась война и после того как россия сократила свои поставки газа, многие мои европейские коллеги в первую очередь спрашивают: будет ли Норвегия придерживаться своих обязательств? И мой ответ, что да. Может ли Норвегия увеличить добычу? Ответ состоит в том, что мы добываем по максимуму, но нам удалось немного увеличить добычу, – сказал норвежский премьер.

Он заверил, что Норвегия сделает все, что в ее силах, чтобы сохранить поставки газа в Европу.