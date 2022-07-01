Украина получила грант на €1 миллиард от Германии – такую же помощь окажет Норвегия

Украина получила грант в 1 миллиард евро от правительства Германии.
Об этом сообщает «РБК-Украина».
Средства перечислены в государственный бюджет через специальный административный счет, открытый Международным валютным фондом для стран-доноров Украины. Средства будут направлены на финансирование первоочередных бюджетных расходов во время военного положения. В целом, с начала военного положения Украина уже получила от Германии 1,3 миллиарда евро для поддержки финансово-бюджетной системы.
Кроме этого, Норвегия до конца года и в следующем году предоставит Украине пакет помощи на сумму 1 миллиард евро. Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, пишет « Укринформ ».
– Я прибыл сегодня в Киев на пятый месяц после начала войны, чтобы заявить о поддержке Норвегией Украины и ее населения. Мы обещаем оказать поддержку в размере 1 миллиарда евро на период до конца этого года и 2023 для помощи людям, которые в этом нуждаются, и в поддержку мер восстановления Украины и поддержку Украины, - сказал Стере.