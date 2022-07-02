Украина во время войны потеряла половину экспорта

Экспорт из Украины за апрель-июнь 2022 года составляет 8,782 млрд долларов, что на 45,8% (-7,42 млрд долларов) меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Большинство товаров идет в страны ЕС.

Об этом сообщил торговый представитель Украины Тарас Качка в Facebook .

По его данным, в физических объемах уменьшение квартального экспорта было еще более значительным – 55,6%, то есть на 20,8 миллиона тонн. Всего экспортировали 16,6 миллиона тонн грузов.

«Очевидно, что главная причина сокращений – блокировка портов», – написал Качка и добавил, что сокращение перевозок морским транспортом во II квартале по сравнению с первым составило 86,5% (минус 21,6 миллиона тонн).

Как отметил торговый представитель, географически экспорт полностью ориентирован на ЕС. 78% нашего экспорта во втором квартале 2022 приходилось на ЕС. Общая стоимость экспорта – 6,86 миллиарда долларов, на 6,4% больше, чем во втором квартале прошлого года.

При этом торговля с другими государствами мира сократилась во втором квартале 2022 года по сравнению со вторым кварталом 21 года на 80%.

Напомним, Великобритания поможет Украине отремонтировать железнодорожную инфраструктуру для экспорта зерна.