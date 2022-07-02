Суд арестовал корпоративные права сети магазинов Brocard, конечным владельцем которого является россиянка

Подольский районный суд Киева наложил арест на 100% корпоративных прав ООО Брокард-Украина, принадлежащих кипрской компании Инденон Холдинг Лимитед, а через нее – россиянке Татьяне Володиной, владелице российской сети Л'Этуаль.

Об этом стало известно из судебных документов после того, как в реестр открыли публичный доступ.

Арест был наложен в рамках уголовного производства о присвоении имущества (ч. 5 ст. 191 УК) и финансировании агрессии против Украины (ч. 2 ст. 110-2 УК).

Суд запретил Володиной и ее представителям отчуждать корпоративные права на Брокард-Украина, но в начале июня Brocard разослал партнерам сообщения об изменении владельца – компанию продали парфюмерному холдингу Philippe Benacin Holding (как позже выяснилось – без разрешения Антимонопольного комитета).

После этого адвокаты Брокард-Украина попросили суд отменить арест имущества, учитывая, что конечным бенефициарным владельцем компании стал гражданин Франции Филипп Бенасин.

Суд удовлетворил ходатайство Брокард-Украина, но отчасти. Арест остается в силе, как и запрет совершать какие-либо действия, связанные с проведением государственной регистрации права собственности на корпоративные права компании. В то же время ей разрешили поменять директора и местонахождение юридического лица.

На 1 января сеть Brocard насчитывала около 100 магазинов в 26 городах Украины. Штат компании составлял 1808 человек.