Семьям погибших в результате обстрела ТЦ в Кременчуге выплатят по 100 тысяч гривен

Городской совет Кременчуга принял решение выплатить семьям погибших в результате удара по ТЦ «Амстор» по 100 тысяч гривен вместо 50 000.

Об этом сообщил кременчугский голова Виталий Малецкий в Facebook.

По его словам, весь Кременчуг объединился, чтобы помогать семьям погибших/

«Увеличиваем в два раза помощь семьям погибших в ТЦ «Амстор». Вместе с депутатами городского совета приняли решение об увеличении выплаты от всей кременчугской громады с 50 000 до 100 000 гривен каждой семье погибшего в этой страшной трагедии», - заявил Малецкий.

Он также добавил, что горсовет выделил средства на захоронение всех погибших. Их захоронят в отдельном секторе «Алеи Славы» Свиштовского кладбище, но место могут изменить родственники погибших при желании.

В результате атаки ВС рф погиб 21 человек, еще один числится как без вести пропавший. Как отметил мэр, спасателям осталось разобрать меньше 10% завалов.