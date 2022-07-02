«Дефицит на рынке исчерпан»: В Украине начало дешеветь горючее

В течение уходящей недели в Украине продолжалось падение оптовых цен на бензин, дизтопливо и автогаз, которое вскоре неизбежно отразится и на розничном рынке.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга Консалтинговой группы «А-95», пишет enkorr.
Так, по итогам 1 июля по сравнению с 24 июня цена на дизель в группе снизилась на 4 грн/л.
Бензин 1 июля в среднем по Украине можно было приобрести на 1 грн/л ниже цен в прошлую пятницу.
Автогаз за неделю подешевел в группе на 10%.
- Происходящие события четко демонстрируют, что дефицит на рынке исчерпан. Потребление упало почти вдвое по сравнению с июнем 2021 года. На спрос также повлияло наполнение страны бензином, хотя в этом сегменте дела еще далеки от желаемых, – отметил аналитик «А-95» Артем Куюн.
По словам трейдеров, на следующей неделе следует ожидать дальнейшего падения цен.
– Сейчас газа на рынке Украины достаточно, скорее всего, цена на следующей неделе сбросит еще пару тысяч гривен, ведь увеличение спроса пока не ожидается, а импорт остается на высоком уровне, – говорит один из опрошенных трейдеров.
Причем, по ожиданиям, на ситуацию даже особо не повлияет жатва. По крайней мере, на первом этапе.
- Есть возможность увеличения спроса и, соответственно, повышение цен, когда аграрии перейдут в активную фазу жатвы. Однако все это время после окончания посевного сельхозпредприятия активно производили запасы, поэтому у них по меньшей мере есть запас на первый период уборочных сельскохозяйственных работ, — отметил один из трейдеров.