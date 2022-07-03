Через Закарпатскую таможню за три месяца по нулевой ставке ввезли почти 19 тысяч авто – самый дорогой стоил $220 тысяч

MERCEDES-BENZ G63 AMG По состоянию на 1 июля в зоне деятельности Закарпатской таможни с начала действия Закона Украины о «нулевом растаможивании» (с начала апреля, – ред.) было выпущено для свободного обращения 18897 транспортных средств, приобретенных гражданами за пределами таможенной территории Украины. Самый дорогой из них стоил 220 тысяч долларов США.

Об этом сообщает Закарпатская таможня.

Больше всего было ввезено таких марок автомобилей: Volkswagen – 3918 т/с, Skoda – 2334 т/с, Mercedes-Benz – 1764 т/с, Audi – 1472 т/с, BMW – 1155 т/с, Ford – 1100 т/с, Opel – 956 т/с, Renault – 755 т/с, Toyota – 575 т/с, Hyundai – 572 т/с.

По «возрастной категории» меньше всего ввезено автомобилей до 5 лет – 1321 т/с, от 6 до 10 лет – 2917 т/с, и больше всего от 11 лет и старше – 14659 т/с. Новенькие автомобили (2021-2022 г.в.) – 128 т/с.

Что касается стоимости ввозимых для свободного обращения транспортных средств, то наибольшее количество составили автомобили до 5 тыс долл. США – 14284 ед; до 10 тыс долл. США – 2613 ед; до 15 тыс долл. США – 854 ед; и более 15 тыс долл. – 1146 ед.

«Цена самого дорогого автомобиля, растаможенного по нулевой ставке и выпущенного для свободного обращения в зоне деятельности Закарпатской таможни, а это – MERCEDES-BENZ G63 AMG (2022 г.в.) – 220 тыс долл. США. Хозяин этого элитного авто – предприниматель из Днепропетровщины. Всего в зоне деятельности Закарпатской таможни выпущено для свободного обращения 18 транспортных средств, стоимость которых достигает более 100 тыс. долл. США», - говорится в сообщении.

Как известно, Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый 21 июня законопроект №7418, предусматривающий возврат пошлины и НДС на импортные товары, в том числе на автомобили. Закон вступил в силу с 1 июля.