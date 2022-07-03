На восстановление жилищного фонда и ЖКХ нужно около $350 миллиардов, – Союз потребителей коммунальных услуг

Разрушенный ракетным ударом дом в Николаеве Чтобы восстановить и модернизировать жилищный фонд и коммунально-энергетическое хозяйство Украины, пострадавшие в результате четырех месяцев войны россии против Украины, необходимо $345-357 млрд.

Об этом заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

В частности, на модернизацию и восстановление жилищного фонда требуется около $75-80 млрд с учетом требований по энергоэффективности.

Модернизация теплокоммунэнерго и сетей с учетом применения современных требований безопасности обойдется еще в $170-180 млрд. На водоканалы с сетями нужно потратить не менее $20-25 млрд. А модернизация энергетики с учетом разрушенных ТЭЦ, ТЭС и на фоне присоединения Украины к единой европейской энергетической системе предполагает $80 -90 млрд. инвестиций.

– В существующей украинской модели все эти расходы переводятся на потребителя. С учетом существующих тарифов, уровня зарплат и субсидий реализация модернизации коммуналки в существующей модели невозможна, - подчеркнул эксперт.

Напомним, ранее в Киеве изъяли российское стекло на ₴9,5 миллионов, его планируют отдать на восстановление Ирпеня и Бучи.