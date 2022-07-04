В Украине не изменят тарифы на коммунальные услуги до весны 2023 года, - Шмигаль

В Украине не будут менять тарифы на коммунальные услуги до конца следующего отопительного сезона.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, сообщает «Левый Берег».

По словам Шмыгаля, в Украине достаточно своего газа и нефти, чтобы обеспечить собственные потребности.

– Первое – важный месседж: до конца следующего отопительного сезона никаких изменений тарифов не будет. Мы это задекларировали, мы это будем придерживаться. Это важно. Люди должны быть уверены, что они спокойно пройдут эту зиму… Кто сейчас спешит переориентироваться на альтернативные источники, кто успевает подготовить и утеплить свои дома – правильное движение, правильные подходы. При этом хочу заверить, что государство выполняло и будет выполнять свои обязательства.

- На сегодняшний день в хранилищах есть 10 миллиардов кубов газа. Поставлена задача Министерству энергетики и НАК "Нафтогаз" закачать 19 миллиардов кубов до начала отопительного сезона. Мы сегодня работаем над добычей и завозом в Украину энергетического угля. Например, Австралия передала 70 тысяч тонн энергетического угля, который сегодня уже в пути в Украину. Но кроме этого, у нас есть собственная добыча, позволяющая накопить достаточное количество, – говорит Шмигаль.

Он отметил, что все необходимые штабы и рабочие группы созданы – от местного уровня до государственного.