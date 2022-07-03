В Копенгагене террорист открыл стрельбу в торговом центре и убил нескольких человек

В торговом центре Fields в Копенгагене произошла стрельба. Полиция сообщила о нескольких погибших.

Об этом сообщает "Лига.net".

Полиция столицы Дании сначала сообщила, что «были выстрелы и несколько человек ранены» в торговом центре Fields, и что на месте работает большое количество сотрудников. Подъезды к торговому центру перекрыты, линия метро, связывающая его с центром города, тоже.

Торговый центр Fields находится на острове Амагер между центром столицы и международным аэропортом Каструп.

Старший полицейский инспектор Сорен Томассен позже сказал журналистам, что во время стрельбы погибли несколько человек, подозреваемый пойман полицией, с ним ведутся следственные действия. Это 22-летний датчанин.

Пока нет никаких свидетельств, что он действовал не один. Полиция не отрицает, что стрельба может быть квалифицирована как террористический акт. Томассен не назвал на брифинге количество погибших и пострадавших.