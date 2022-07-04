Из-за полномасштабной войны Украина выделяет на содержание армии около 130 миллиардов гривен в месяц. Раньше на войска тратили до 156 миллиардов гривен в год.
Об этом сообщил в интервью LB.ua премьер-министр Украины Денис Шмигаль.
Он добавил, что месячный бюджет Украины составляет около 250 миллиардов гривен, из которых от 70 до 100 миллиардов гривен поступают от налоговой и таможни.
Премьер подытожил, что на сегодняшний день есть договоренности со странами и международными финансовыми институтами о финансовой помощи на сумму почти 29 миллиардов долларов США. Значительную часть этих средств Украина уже получила.
«Всех этих денег нам хватает для того, чтобы выполнять социальные и гуманитарные обязательства нашей страны. Поэтому хочу сказать, что мы видим ситуацию до конца года прогнозируемой, понимаем, как мы будем выполнять бюджет», – сказал Шмигаль.