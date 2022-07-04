Из-за полномасштабной войны Украина выделяет на содержание армии около 130 миллиардов гривен в месяц. Раньше на войска тратили до 156 миллиардов гривен в год.

Об этом сообщил в интервью LB.ua премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Он добавил, что месячный бюджет Украины составляет около 250 миллиардов гривен, из которых от 70 до 100 миллиардов гривен поступают от налоговой и таможни.

Премьер подытожил, что на сегодняшний день есть договоренности со странами и международными финансовыми институтами о финансовой помощи на сумму почти 29 миллиардов долларов США. Значительную часть этих средств Украина уже получила.