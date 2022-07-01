Ferrari Roma: Самый дорогой автомобиль, который в Украину ввезли по «нулевой растаможке», стоил $221 тысячу

Самым дорогим автомобилем, ввезенным в Украину за время действия режима льготного растаможивания, стал Ferrari за 221,4 тысячи долларов.

Об этом заместитель председателя парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике сообщил Ярослав Железняк в Telegram.

«Там в сети пишут, что самым дорогим авто, завезенным с льготой, стал «кубик» Mercedes G-class за 220 тысяч долларов. Нет, это не так. Самой дорогой машиной стала Ferrari Roma в 2020 году за 221,4 тысячи долларов», - написал Железняк.

По его словам, сумма предоставленной от государства таможенной и налоговой льготы на растаможку владельцу суперкара составила 71,3 тысячи долларов.

Как известно, Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый 21 июня законопроект №7418, предусматривающий возврат пошлины и НДС на импортные товары, в том числе на автомобили. Закон вступил в силу с 1 июля.