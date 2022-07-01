Поддержка обороноспособности Николаева: очередной транш помощи военным на сумму более ₴1 миллиона от ГК «Прометей»

Одна из крупнейших зерноторговых компаний Украины ГК «Прометей» в связи с ужесточением боевых действий на Николаевском направлении выделила очередной транш помощи подразделениям ВСУ в Николаевской области на общую сумму более ₴1 миллион. При этом суммарный бюджет поддержки армии Компанией превысил уже ₴5,3 миллиона.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГК.

Отмечается, что за все время ведения боевых действий Компания «Прометей» реализовала десятки гуманитарных проектов. Командой координационного центра проделана большая работа как по части обеспечения военных на фронте, так по части помощи гражданскому населению. Компания выделила на соответствующие нужды более ₴5,3 миллиона. Подразделениям ВСУ предоставляется необходимая номенклатура: от медицинских препаратов и провизии до необходимой техники и амуниции. При этом «Прометей» полностью взял на себя реализацию гуманитарных миссий, выступая меценатом, организатором и логистом соответствующих проектов.

Вместе с тем отмечается, что с начала полномасштабного вторжения рф в Украину Компания не сворачивала ни инвестиционные, ни партнерские проекты. Для предупреждения кризисных явлений, связанных, в первую очередь с нарушением логистических связей, в ряд направлений Группы было привлечено дополнительное финансирование. В компании уверены, что экономическая устойчивость является одним из ключевых факторов обеспечения обороноспособности страны, поэтому «Прометей» продолжает свою бизнес-деятельность на непрерывной основе, имея амбиции вернуться к прежним объемам продаж и производства агрокультур.