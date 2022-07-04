За время войны государство дало бизнесу 10 тысяч льготных кредитов на 38,69 миллиарда гривен

За период действия военного положения в Украине в рамках госпрограммы «Доступные кредиты 5-7-9%» заключено 10 355 кредитных договора на общую сумму 38,69 миллиарда гривен.

Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины

В частности, за время войны 0,47 миллиарда гривен выделили на инвестиционные цели; 3,65 миллиарда – как антикризисные кредиты; 2,97 миллиарда –рефинансирование предварительно полученных кредитов; - 19,33 миллиарда – кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей; 12,25 миллиарда – на антивоенные цели.

За прошедшую неделю в рамках этой госпрограммы выдано 281 льготный кредит на общую сумму 1,1 миллиарда гривен.

Всего с момента старта Программы субъекты предпринимательства по состоянию на 4 июля получили от уполномоченных банков 45 177 кредитов на общую сумму 128,31 миллиарда гривен, из которых 28 820 – от банков государственного сектора экономики на общую сумму 49 миллиардов.