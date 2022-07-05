В Минагрополитики не ожидают в этом году дефицита фруктов и овощей

По Украине в целом не будет наблюдаться дефицит овощных культур из-за временной оккупации южных регионов.

Об этом заявили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

В этом году в Херсонской области под овощные культуры было засеяно 40 тысяч гектаров земли, что составляет около 15% урожая овощей по Украине. За счет пяти областей Центральной Украины, также являющихся крупнейшими производителями овощей, где производство этих продуктов превышает в 2 - 3 раза по сравнению с другими неоккупированными областями, в сумме дадут урожай на уровне 34,22% к сбору по Украине.

– В этом году некоторые области, учитывая ситуацию, увеличили площади посадки овощей «борщевого набора», чтобы перекрыть их нехватку из-за временной оккупации южных областей и боевых действий на территории Украины, - отметил директор департамента аграрного развития Минагрополитики Игорь Виштак.

По его словам, плодово-ягодных культур в Украине всегда было перепроизводство. Поэтому Винницкая, Черновицкая, Хмельницкая, Днепропетровская, Львовская и Полтавская области, являющиеся крупнейшими производителями плодов и ягод, вполне смогут обеспечить потребности граждан нашей страны.

Что касается арбузов, то здесь ситуация более сложная. Конечно херсонских арбузов никто не заменит, и рассчитывать на низкую стоимость в этом году не стоит, но урожай из Центральной и частично Южной Украины несколько компенсирует эту нехватку.

– Из-за временной оккупации южных территорий украинцы действительно могут почувствовать ограниченное предложение ранних овощей и фруктов, но не надолго, по мере созревания этих культур в Центральной, Западной, Северной Украине и от украинских тепличных хозяйств, с задержкой две-три недели, этот вопрос будет решен, - заметил Игорь Виштак.

Цены на овощи, фрукты и ягоды больше зависят от изменения логистических маршрутов и стоимости горючего, подытожил директор департамента.