Украина представила план послевоенного восстановления – он рассчитан на 10 лет и $750 миллиардов

В швейцарском Лугано Украина представила план послевоенного восстановления на сумму более 750 миллиардов долларов, который будет включать 850 проектов для восстановления страны.

Об этом сообщает «Экономическая правда».

План рассчитан на 10 лет – с 2023 года до 2032 года – и будет проходить в две волны. Первая продлится в 2023-2025 годы, в которые планируется воплотить большинство из указанных проектов – 580. Эти три года будут стоить более 350 миллиардов долларов.

Вторая волна будет содержать меньшее количество проектов, но потребует большего финансирования – более 400 миллиардов долларов. При этом в плане заложено, что украинская экономика в течение 10 лет будет расти на 7% ежегодно.

Самыми дорогими программами является восстановление и модернизация жилья и инфраструктуры регионов, на которую необходимо 150-250 миллиардов, а также расширение и интеграция логистики с ЕС, которая обойдется в 120-150 миллиардов долларов. На энергетическую независимость и зеленый курс потребность достигает 150 миллиардов долларов.

На макрофинансовую стабильность уйдет 60-80 миллиардов долларов, на обеспечение конкурентного доступа к капиталу – 75 миллиардов долларов. На развитие секторов экономики с добавленной стоимостью необходимо 50 миллиардов долларов, столько же – сектор обороны.

Среди других масштабных программ – восстановление и модернизация социальной инфраструктуры и развитие систем культуры и спорта, финансирование которых оценивается в 20-35 миллиардов долларов.

Отмечается, что часть средств необходима в 2022 году. Речь идет о программах по обеспечению макрофинансовой стабильности, модернизации регионов, обеспечению доступа к финансированию, обороне и безопасности. За исключением сферы обороны и безопасности, Украине в этом году нужно 60-65 миллиардов долларов, часть из которых уже предоставлена или выделена.

Общую сумму в 750 миллиардов долларов планируют финансировать следующим образом: