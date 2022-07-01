Дания выделит 13,5 миллионов евро на проект теплоснабжения для Николаева

Дания выделяет 13,5 миллионов евро на проект в сфере теплоснабжения Николаева.

Об этом сообщил представитель Дании на международной конференции по вопросам восстановления Украины, которая проходит в швейцарском городе Лугано, передает Укринформ.

В частности, он отметил, что Дания будет играть свою роль в возрождении Украины, и будет увеличивать поддержку в проектах по восстановлению после войны.

По его словам, Дания уже передала Украине гуманитарную и военную помощь на более чем 400 миллионов евро.

Представитель Дании назвал также конкретный проект сотрудничества с Николаевом, в частности в сфере теплоснабжения.

«И сегодня я могу объявить, что мы предоставим финансовый пакет в размере 13,5 миллионов евро для того, чтобы поддержать конкретные мероприятия в этом городе до начала зимы».

По его словам, Дания также использует свои специальные возможности для того, чтобы помочь Украине обеспечить управление в морском секторе, секторе городского планирования и сотрудничества с молодежью.

Дания также будет внедрять и другие виды поддержки реформ в Украине, в частности экологические проекты, отметил докладчик.