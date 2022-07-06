Российский проект разработки нефти в Арктике остановился из-за санкций

Большой проект разработки нефти в Арктике «Восток Ойл» российской «Роснефти» остановился из-за санкций.

Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак.

По его словам, инвесторы оценили проект в 70 млрд. евро. К концу десятилетия там планировалось добывать 2% нефти в мире.

«Однако, по прогнозам, запустить его не получится до 2029 года, хотя запуск планировался в 2024-м. Западные санкции гарантируют России путь «обратно в прошлое». Газовое эмбарго - это главная вещь, которая должна быть в седьмом санкционном пакете ЕС. Также необходимо ограничить весь импорт нефти», – написал Ермак.

Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель высказал мнение, что рост санкционного давления на россию не заставит ее правителя владимира путина изменить агрессивный курс в ближайшее время, но в конце концов стране-оккупанту все равно придется выбирать между войной и условным «холодильником».