Оккупанты нанесли Николаеву ущерба на более ₴620 миллионов – Сенкевич заявил, что с Данией уже отрабатывают план сотрудничества для восстановления города

Российские оккупанты с первых дней полномасштабного вторжения нанесли Николаеву ущерба на более 620 миллионов гривен, разрушив и повредив дома горожан, а также объекты социальной инфраструктуры.
Об этом заявил мэр Николаева Александр Сенкевич.
В частности, захватчики разрушили и повредили:
- 48 учебных заведений;
- 42 коммунальных учреждений;
- 15 заведений культуры;
- 12 лечебных учреждений.
Что касается жилой сферы, то на сегодняшний день разрушено 409 многоэтажек, 5 из них не подлежат восстановлению, еще 5 домов обследуют, чтобы понять подлежат ли они капремонту или нет. Также разрушены 536 домов частного сектора, 36 из них полностью.
За дни полномасштабной войны в Николаеве погиб 121 человек, в частности 1 ребенок, еще 534 человека были ранены (6 детей).
Также мэр рассказал о том, что власти уже сотрудничают с посольством Дании, которая после победы поможет с восстановлением Николаева. С таким предложением к правительству Дании обратился несколько месяцев назад президент Украины Владимир Зеленский.
— Правительство Дании адекватно отреагировало, и мы отрабатываем план нашего сотрудничества и некоторые моменты относительно срочных вопросов, например, восстановление водоснабжения и подготовка к отопительному сезону. На самом деле я тоже должен был быть в Лугано, и мы должны были подписать меморандум про сотрудничество с министром иностранных дел Дании, но о том, что я не могу туда поехать, я узнал уже на границе. Поэтому мы провели онлайн-встречу. Мы понимаем, что не можем сейчас ничего восстанавливать, потому что все может быть разбомблено. Но можем работать над проектно-сметной документацией, над глобальными стратегическими процессами. Была встреча с датским бизнесом, где сообщал, что нам нужно. И уже хотим даже заниматься тем, чтобы корректировать профессионально-техническое образование, чтобы у нас в Украине и Николаеве не было много экономистов, юристов и менеджеров международного туризма. А было больше с профессиями, которые смогут восстанавливать город и государство и были обучены не по старым программам, а по тем, которые нужны иностранному бизнесу, чтобы здесь запускать процессы восстановления, - отметил он.