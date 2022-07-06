Оккупанты нанесли Николаеву ущерба на более ₴620 миллионов – Сенкевич заявил, что с Данией уже отрабатывают план сотрудничества для восстановления города

Российские оккупанты с первых дней полномасштабного вторжения нанесли Николаеву ущерба на более 620 миллионов гривен, разрушив и повредив дома горожан, а также объекты социальной инфраструктуры.

Об этом заявил мэр Николаева Александр Сенкевич.

В частности, захватчики разрушили и повредили:

- 48 учебных заведений; - 42 коммунальных учреждений; - 15 заведений культуры; - 12 лечебных учреждений.

Что касается жилой сферы, то на сегодняшний день разрушено 409 многоэтажек, 5 из них не подлежат восстановлению, еще 5 домов обследуют, чтобы понять подлежат ли они капремонту или нет. Также разрушены 536 домов частного сектора, 36 из них полностью.

За дни полномасштабной войны в Николаеве погиб 121 человек, в частности 1 ребенок, еще 534 человека были ранены (6 детей).

Также мэр рассказал о том, что власти уже сотрудничают с посольством Дании, которая после победы поможет с восстановлением Николаева. С таким предложением к правительству Дании обратился несколько месяцев назад президент Украины Владимир Зеленский.