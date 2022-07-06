На восстановление разбомбленного Мариуполя понадобится 10 лет и более 14 миллиардов долларов

Восстановление Мариуполя обойдется более чем в 14 миллиардов долларов. А полное восстановление города займет 7-10 лет.

Об этом рассказал мэр Вадим Бойченко.

По его словам, из-за войны уничтожены или повреждены 1356 многоэтажных домов. Также разбомблены 40% частных домов. Большинство из них не подлежат реконструкции. Поэтому в планах – строительство новых объектов. Эксперты предварительно оценивают стоимость восстановления инфраструктуры более чем в 14 миллиардов долларов для проживания там 220 тысяч человек. Окончательная цифра будет названа после оценки разрушенных домов после деоккупации.

О готовности помогать в восстановлении уже заявил Европейский инвестиционный банк и крупный украинский бизнес.