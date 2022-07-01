С николаевцев, живущих в полуразрушенном доме, пострадавшем от ракеты, собирают на ремонт крыши по 4 тысячи гривен

С жильцов многоквартирного дома по Крылова в Николаеве, который остался без крыши во время ракетного удара 17 июня, собирают деньги на ремонт крыши.

Об этом сообщил активист Олег Чалов у себя на странице в Facebook.

По словам активиста, жители жалуются на то, что с них собирают деньги на ремонт крыши – с каждого по четыре тысячи гривен. На вопрос Чалова к представителю департамента ЖКХ о том, почему с жителей собирают деньги, чиновник ответил, что средств в городском бюджете нет.

«Сбор денег вела женщина на фото, с ней обменялись номерами телефонов, будем разобраться по вопросу, что за сбор по 4000 на ремонт после взрыва? Почему именно по 4000?» - написал Чалов.

Владимир Николайчук

Также возле дома присутствовал Владимир Николайчук - директор ОО «Ассоциация ОСМД города Николаева». По словам Чалова он назвался представителем департамента ЖКХ.

Напомним, утром, 17 июня, русские оккупанты в очередной раз ударили по Николаеву – попали в инфраструктурные объекты и жилые дома.