В Николаеве исполком собирается второй раз за период войны повысить тариф на проезд в «маршрутках» и коммунальных автобусах

На рассмотрение исполнительного комитета Николаевского городского совета снова выносят проекты решений, о повышении стоимости проезда в общественном транспорте.

Об этом свидетельствуют решения, опубликованные на сайте мэрии.

В документах указывается, что стоимость проезда собираются повысить с 21 июля и связано это с ростом стоимости материальных ресурсов, размера минимальной заработной платы, горюче-смазочных материалов.

Стоимость проезда в маршрутках частных перевозчиков будет составлять от 14 до 15 гривен, в зависимости от расстояния.

Стоимость проезда в отдаленные микрорайоны будет составлять от 15 до 20 гривен, а именно:

до микрорайона Варваровка – не выше 15,00 гривен;

до микрорайона Матвеевка – не выше 18,00 гривен;

до микрорайона В. Корениха – не выше 18,00 гривен;

до микрорайона М. Корениха – не выше 20,00 гривен.

Проезд для школьников в период учебного года будет в размере 7 гривен.

Тариф для коммунальных автобусов будет таким:

до 10 км – не выше 12,00 гривен;

более 10 км – не выше 12,00 гривен. до микрорайона Варваровка – не выше 12,00 гривен;

до микрорайона Матвеевка – не выше 18,00 гривен;

до микрорайона В. Корениха – не выше 18,00 гривен;

до микрорайона М. Корениха – не выше 20,00 гривен.

Напомним, что в апреле 2022 года в Николаеве уже повышали стоимость проезда в транспорте – в «маршрутках» от 9 до 14 гривен, а в коммунальном транспорте от 7 до 12 гривен.