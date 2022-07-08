В Кабмине рассчитывают, что в Украине соберут урожай в 50 миллионов тонн зерновых

Министерство аграрной политики и продовольствия рассчитывает, что в этом году в Украине соберут урожай от 50 миллионов тонн зерновых.

Об этом в эфире телемарафона #UA вместе рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

- В этом году весна была холоднее обычного, поэтому сбор урожая начался со смещением на 2-3 недели позже. Поэтому на начало июля активно продолжается жатва только на Одесщине. Первые поля начали обмолачивать Николаевская, Запорожская и Днепропетровская области. К середине июля жатва будет продолжаться во всех регионах Украины, – сообщил он.

– Учитывая все обстоятельства посевной, логистики и военного времени, ожидаем неплохой урожай – не рекордный, однако выше среднестатистического за последние пять лет – от 50 миллионов тонн зерновых. Что касается пшеницы, то будет преобладать продовольственное зерно, – говорит Высоцкий.

Чиновник сообщил об обнадеживающей динамике экспорта. Так, против 350 тысяч тонн в марте, около 1 миллиона тонн в апреле, в июне экспорт превысил 2,1 миллиона тонн агропродукции.