«Проработали с казначейством»: Ким сообщил, что ремонт крыши дома по Крылова, на который деньги собирали жильцы, профинансируют из бюджета

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08.07.2022 11:32

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отреагировал на ситуацию со сбором жильцами дома по улице Крылова в Николаеве денег на ремонт крыши, поврежденной в результате ракетного удара и сообщил, что ремонт профинансируют из бюджета.

Об этом он сообщил в своем видеообращение в Telegram.

Напомним, ранее стало известно, что с жильцов многоквартирного дома по улице Крылова в Николаеве собирают по 4 тисячи гривен на ремонт крыши.

– Знаю, что собирают на ремонт крыши дома по Крылова, 12. Мы с мэром обсудили возможность, проработали с казначейством, как выделить деньги на работы. Материалы уже есть. Мэр подробно об этом расскажет, и мы решим вопрос с ремонтом крыш, - сообщил Ким.

Фотофакт