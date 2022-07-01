«Проработали с казначейством»: Ким сообщил, что ремонт крыши дома по Крылова, на который деньги собирали жильцы, профинансируют из бюджета

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отреагировал на ситуацию со сбором жильцами дома по улице Крылова в Николаеве денег на ремонт крыши, поврежденной в результате ракетного удара и сообщил, что ремонт профинансируют из бюджета.
Об этом он сообщил в своем видеообращение в Telegram.
Напомним, ранее стало известно, что с жильцов многоквартирного дома по улице Крылова в Николаеве собирают по 4 тисячи гривен на ремонт крыши.
– Знаю, что собирают на ремонт крыши дома по Крылова, 12. Мы с мэром обсудили возможность, проработали с казначейством, как выделить деньги на работы. Материалы уже есть. Мэр подробно об этом расскажет, и мы решим вопрос с ремонтом крыш, - сообщил Ким.