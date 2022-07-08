Румыния может стать новым поставщиком газа в Украину

Премьер-министр Румынии Николае Чуке заявил, что после ввода в эксплуатацию интерконнектора Греция-Болгария 8 июля его страна имеет возможность поставлять природный газ Молдове и Украине.

Об этом сообщает «Европейская правда».

- По сути, этот интерконнектор соединит сеть, проходящую через Анатолию и Адриатику, а также подключится к трубопроводу BRUA, обеспечивая тем самым поставки газа в Болгарию и Румынию, - сказал Чуке. – И, конечно, мы можем обеспечить поставки газа нашим восточным партнерам – Украине и Молдове, а также другим странам по схеме распределения этой газовой сети.

Украина еще с 2014 года получает газ из нероссийских источников, а Молдова полностью зависима от поставки голубого топлива «Газпромом».