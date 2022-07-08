Потребительская инфляция в Украине превысила 20%

Потребительская инфляция в Украине в июне ускорилась до 20,1% г/г в июне, по сравнению с 18,0% в мае.

Об этом свидетельствует ежемесячный макроэкономический и монетарный обзор НБУ.

Как отмечается в обзоре, ускорение инфляции было обусловлено как общемировыми тенденциями, в том числе высокими ценами на энергоресурсы, так и внутренними факторами, прежде всего связанными с войной:

- нарушение производственных и логистических путей; - разрушение активов и инфраструктуры; - ограниченность запасов и возможностей импорта; - оккупация территорий.

По данным НБУ, в дальнейшем ускорялся рост цен на сырые продукты. Прежде всего это связано с появлением ранних овощей, которые в этом году значительно дороже из-за временной оккупации населенных пунктов южных регионов, специализирующихся на их выращивании, а также роста затрат на их производство и поставку.

Дорожали также крупы, в том числе гречка, из-за ограниченности собственных запасов и возможностей импорта. Быстрее росли цены на мясо, в частности, из-за сокращения предложения из восточных и центральных областей.

«Сдерживают инфляцию фиксированный обменный курс гривны и мораторий на повышение тарифов на тепло и распределение газа на период военного положения и шесть месяцев после завершения», – отметили в НБУ.

напомним, что в Николаеве исполком собирается второй раз за период войны повысить тариф на проезд в «маршрутках» и коммунальных автобусахю