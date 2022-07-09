В Эстонии выпустили монету, посвященную Украине - дизайн разработала беженка из Харькова

Банк Эстонии начал продажу эксклюзивной монеты номиналом 2 евро, посвященной Украине. Привлеченные от продажи монет средства отправятся в Центральный банк Украины в поддержку борьбы за свободу страны.

Об этом идет речь на официальном сайте Банка Эстонии.

На монете номиналом 2 евро, посвященной Украине и ее свободе, изображена девушка как символ нежности, которая, в свою очередь, держит птицу на ладони. На монете также изображены колоски зерна.

Автор дизайна монеты – беженка из Украины, харьковчанка Дарья Титова, студентка художественного факультета Эстонской художественной академии.

По словам автора дизайна, участие в конкурсе помогло ей преодолеть чувство беспомощности.

«Я чувствовала себя плохо, испытывала чувство вины из-за того, что я просыпаюсь от солнечных лучей, а многие украинцы просыпаются под звуки ракет и бомб. Чтобы выразить это чувство, я нарисовала на монете девушку, защищающую птичку в руке», – рассказала Дарья Титова.

Банк Эстонии планирует выпустить до 40 тысяч монетных карт. Если купить монетную карточку за 18 евро, можно купить эту монету. Если спрос будет больше, банк готов увеличить тираж.

В то же время монеты со специальным дизайном поступят в широкое обращение в конце этого года, когда в обращение будет выпущено два миллиона монет номиналом 2 евро.