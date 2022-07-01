Fitch прогнозирует, что на следующей неделе в беларуси наступит дефолт

Международное агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг беларуси в иностранной валюте с CCC до C. Формально дефолт наступит 13 июля из-за желания Минска платить по облигациям в белорусских рублях.

Об этом говорится в сообщении Fitch.

Понижение рейтинга последовало за объявлением министерством финансов беларуси 29 июня о том, что платежи по еврооблигациям в долларах США вместо этого будут переводиться в белорусских рублей на счет в Беларусбанке.

Первый платеж в местной валюте для выплаты процентов по еврооблигациям 2027 года в долларах США был произведен в рамках этого процесса 29 июня, в день объявления. Это противоречит документации по облигациям, которая не допускает расчетов в альтернативных валютах.

Если платежи по еврооблигациям 2027 года в соответствии с первоначальными условиями не будут произведены к концу льготного периода, 13 июля, Fitch будет считать это дефолтом и понизит рейтинг до RD (ограниченный дефолт) и выпуск долга на D.

«Рейтинг будет повышен с RD только после того, как беларусь нормализует свои отношения со своими международными кредиторами», - отмечается в сообщении.

Ранее, впервые за столетие россия попала в дефолт по внешнему долгу.