Маск заявил, что разрывает сделку по покупке Twitter – в компании ответили, что подадут на него в суд

Главный исполнительный директор Tesla Inc Илон Маск заявил в пятницу, 8 июля, что разрывает сделку по покупке Twitter Inc на сумму 44 миллиарда долларов.

Об этом пишет Reuters.

В заявлении адвокаты Маска заявили, что Twitter отказался ответить на многочисленные запросы о количестве аккаунтов спам-ботов в соцсети, что является «фундаментальным для эффективности бизнеса компании».

«Twitter существенно нарушает многочисленные положения нашего Соглашения, и, похоже, сделал ложные заявления, на которые господин Маск полагался, заключая Соглашение о слиянии», - говорится в заявлении.

Условия соглашения требуют, чтобы Маск заплатил 1 миллиард долларов комиссии за ее расторжение в случае, если сделка не будет заключена.

На решение Маски уже отреагировало руководство сервиса микроблогов Twitter. Председатель совета директоров Брет Тейлор заявил о том, что компания намерена подать в суд на Илона Маска.

«Совет директоров Twitter обязуется закрыть сделку по цене и условиям, согласованным с г-ном Маском, и планирует подать в суд, чтобы обеспечить соблюдение соглашения по слиянию. Мы уверены, что одержим победу в суде в Делавере», - написал Тейлор в Twitter.

Напомним, Маск заявил о готовности приобрести Twitter в конце апреля. Однако уже в мае заявил, что его соглашение с Twitter на сумму 44 миллиарда долларов временно прекращено.