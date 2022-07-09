ВРУ увеличила расходы госбюджета на 80,9 миллиарда гривен

Верховная рада увеличила расходную часть государственного бюджета на 80,9 миллиарда гривен. За законопроект №7523 проголосовали 244 депутата.
Об этом свидетельствует информация с сайта парламента.
Как рассказал народный депутат Ярослав Железняк, деньги хотят направить на:
- соцпомощь (+5,7 миллиарда гривен)
- субсидии на ЖКХ (+3,3 миллиарда гривен)
- выплаты ВПЛ (+32,3 миллиарда гривен)
- пенсии (+32,3 миллиарда гривен)
- программу поддержки фермеров и с/х производителей (+1,5 миллиарда гривен)
- фонд развития предпринимательства (+4 миллиарда гривен)
- «Доступные кредиты 5-7-9%» (+4 миллиарда гривен)
- субвенции местным бюджетам на восстановление критической инфраструктуры (+1,6 миллиарда гривен).
Также предусмотрены госгарантии для построения экспортной инфраструктуры в страны ЕС, в том числе железнодорожного пути.
Источники покрытия:
- 4 миллиарда внутренние заимствования
– 75,43 миллиарда внешние заимствования
- ~1,55 миллиарда грант ЕС (в поддержку с/х)
«То есть будет увеличен предельный дефицит бюджета и объем госдолга», - констатирует Железняк.