ВРУ увеличила расходы госбюджета на 80,9 миллиарда гривен

Верховная рада увеличила расходную часть государственного бюджета на 80,9 миллиарда гривен. За законопроект №7523 проголосовали 244 депутата.

Как рассказал народный депутат Ярослав Железняк, деньги хотят направить на:

Об этом свидетельствует информация с сайт а парламента.

- соцпомощь (+5,7 миллиарда гривен)

- субсидии на ЖКХ (+3,3 миллиарда гривен)

- выплаты ВПЛ (+32,3 миллиарда гривен)

- пенсии (+32,3 миллиарда гривен)

- программу поддержки фермеров и с/х производителей (+1,5 миллиарда гривен)

- фонд развития предпринимательства (+4 миллиарда гривен)

- «Доступные кредиты 5-7-9%» (+4 миллиарда гривен)

- субвенции местным бюджетам на восстановление критической инфраструктуры (+1,6 миллиарда гривен).

Также предусмотрены госгарантии для построения экспортной инфраструктуры в страны ЕС, в том числе железнодорожного пути.

Источники покрытия:

- 4 миллиарда внутренние заимствования

– 75,43 миллиарда внешние заимствования

- ~1,55 миллиарда грант ЕС (в поддержку с/х)