Украинцев освободили от выплаты по кредитам за имущество, которое пострадало во время войны

В субботу, 9 июля, Верховная Рада освободила от выплаты по кредитам физлиц, чье имущество было уничтожено или получило повреждения во время боевых действий в результате полномасштабного вторжения россии в Украину.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

Согласно проекту №7441-1 физлица-заемщики при наличии подтверждающих документов могут получить у кредитора приостановку платежей по кредиту. Это касается кредитов на движимое /недвижимое имущество, которое из-за войны:

а) оказалось на временно оккупированной территории или на территории активных боевых действий;

б) повреждено или уничтожено в результате военных действий.

Замораживание кредита (выплата основной суммы кредита, процентов, комиссий и других платежей) для заемщиков происходит до момента получения заемщиком государственной компенсации за имущество.

На списание задолженности имеют право заемщики, у которых:

- общая площадь уничтоженного имущества, на которое взят кредит, не превышает для квартиры 140 кв м, для жилого дома - 250 кв м, и которое является единственным местом жительства семьи заемщика, или уничтожен единственный автомобиль, рабочий объем двигателя которого не превышает 2500 см; - по состоянию на 23 февраля 2022 года отсутствует просроченная задолженность по такому договору; - целью получения кредита согласно договору является приобретение, реконструкция или строительство такого недвижимого имущества, или приобретение такого автомобиля.

Кредитор в таком случае получает право на компенсацию от государства.

Срок для подачи заявок - период действия в Украине военного положения плюс 3 месяца после дня его прекращения. Под каждый случай заемщики должны в тот или иной момент предоставить кредитору подтверждающие документы.

Напомним, Зеленский предложил направить российские активы на компенсации украинцам.