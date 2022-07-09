Целевой фонд одного донора МБРР даст Украине $1,7 миллиарда гранта – его направят на оплату медуслуг

Украина получит $1,7 миллиарда гранта от Целевого фонда одного донора, созданного МБРР, Международной ассоциацией развития и USAID. Проект соответствующего соглашения был одобрен на заседании правительства.

Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

«Грант будет привлекаться на безвозмездной, безвозвратной основе в государственный бюджет Украины от USAID при поддержке МБРР и МАР», — подчеркнул премьер.

По словам Шмыгаля, это результаты договоренностей, достигнутых партнерами по развитию из-за развязанной россией широкомасштабной агрессии против Украины.

Средства будут направлены для покрытия расходов государственного бюджета на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий.