«Николаевгаз Сбыт» получил от населения заявки на компенсацию ₴1,9 миллионов – ₴410 тысяч уже выплатили

По состоянию на 8 июля 2022 года «Николаевгаз Сбыт», работающий под брендом ТВОЙ ГАЗСБЫТ, вернул клиентам - бытовым потребителям более 410 тысяч гривен переплат и ошибочно уплаченных в мае средств за потребленный природный газ.

Об этом говорится в сообщении компании.

«В общей сложности мы получили от клиентов заявлений на возврат более 1,9 млн грн. Возврат переплат продолжается, и мы очень просим наших клиентов набраться терпения. К сожалению, военное положение замедляет процесс возврата средств», – отметили в Николаевгаз Сбыт .

В компании добавили, что смена поставщика для бытовых потребителей «Николаевгаз Сбыт» произошла в июне, хотя официальная дата смены поставщика на информационной платформе Оператора ГТС Украины указана 1 мая 2022 года. В условиях отсутствия коммуникации с потребителями со стороны нового поставщика, ГК «Нафтогаз Украины», часть клиентов перечислила оплату за май на счета предыдущего поставщика.

«Нам официально стало известно о переводе наших клиентов к «поставщику последней надежды» только 12 июня. После того, как мы узнали с информационной платформы ООО «Оператор ГТС Украины» об изменении поставщика, мы начали информировать наших потребителей», – прокомментировали в компании.

В компании уточнили, что автоматически перевести переплату с лицевого счета в «Николаевгаз Сбыт» на лицевой счет клиента в ГК «Нафтогаз Украины» невозможно, поскольку это разные юридические лица. Отсутствует согласованный сторонами механизм автоматического перевода средств с лицевых счетов потребителей одной компании на лицевые счета потребителей другой, поскольку с ООО «ГК «Нафтогаз Украины» не достигнуто соглашение по данному вопросу.