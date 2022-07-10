«Нефтяной, газовый, химический и производственный секторы»: В МИД Канады сообщили о новых санкциях для рф

Министр иностранных дел Мелани Жоли объявила сегодня, что Канада намерена ввести дополнительные санкции в связи с незаконным и неоправданным вторжением России в Украину. Эти санкции основаны на обширных санкциях, которые Канада продолжает вводить в отношении российского режима, включая те, которые были объявлены министром Джоли на саммите G20 на Бали, Индонезия, 8 июля.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Канады.

«Нефтяной, газовый, химический и обрабатывающий секторы составляют более 50% доходов федерального бюджета России, которые она использует для ведения незаконной и ничем не спровоцированной войны в Украине. Таким образом, чтобы помочь истощить военный бюджет президента Владимира Путина и еще больше ограничить способность России вести войну, Канада расширит существующие меры в нефтяном, газовом и химическом секторах, включив в них промышленное производство. Эти новые меры запретят канадским службам вносить свой вклад в производство товаров, производимых этими секторами», - сообщила пресс-служба.

Как сообщили в МИД Канады, новые санкции будут применяться к наземному и трубопроводному транспорту, производству металлов и транспортного, компьютерного, электронного и электрического оборудования, а также машин. Как только меры вступят в силу, у канадских предприятий будет 60 дней для заключения контрактов с целевыми отраслями и услугами.