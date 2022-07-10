ВР расширила возможности органов местного самоуправления использовать деньги

Если не хватает средств в общем фонде местных бюджетов на нужды общин, правительство предложило решение. Теперь, при необходимости, местные советы смогут передавать средства из специального общего фонда и использовать их по общеустановленным правилам.

Об этом пишет портал Децентрализация.

Соответствующие изменения в Бюджетный кодекс, подготовленные Министерством развития общин и территорий, приняла Верховная Рада Украины 9 июля. Законопроект №7426 рассмотрели по ускоренной процедуре. Документ вступит в силу после подписания Президентом Украины и официальной публикации Закона.

В Минрегионе объяснили, что поскольку на счетах специального фонда местных бюджетов есть немалые средства, поступающие от определенных налогов и возмещений, то в условиях военного положения следует дать общинам возможность тратить их на срочные нужды.

«Средства специального фонда имеют целевую направленность. Однако сегодня вся Украина живет в условиях военного положения, общины имеют разные потребности – одни приходят в себя от последствий оккупации, другие – в зоне боевых действий, третьи – обеспечивают тыл. Поэтому правильно дать им возможность передавать средства из специального общего фонда и финансировать насущные потребности. Использовать эти средства общины смогут в соответствии с действующими законодательными нормами», - прокомментировал заместитель Министра развития общин и территорий Вячеслав Негода .

Кроме того, Верховной Радой Автономной Республики Крым, областным и городским советам предоставлено право осуществлять новые местные займы и предоставлять местные гарантии, даже если в процессе осуществления платежей по погашению и обслуживанию местного долга нарушен график платежей, начислены штрафные санкции, возникла просроченная задолженность.