США выделят Украине $360 миллионов гуманитарной помощи

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина получит 360 миллионов долларов гуманитарной помощи.

Об этом сообщает RFI .

По его словам, речь пойдет о поддержке в виде продуктов, питьевой воды, денежной помощи, экстренной медицинской помощи и приютов, а также координации с гуманитарными организациями. Блинкен не уточнил, когда именно будет оказана гуманитарная помощь.

Ранее стало известно, что Украина получит грант в $1,7 миллиарда от донорского фонда, созданного Международным банком реконструкции и развития, Международной ассоциацией развития и USAID. Денежные средства пойдут на финансирование медицинской сферы.