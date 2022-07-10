За неделю украинцы собрали ₴400 миллионов на «армию дронов» для военных

Украинцы собрали 400 миллионов гривен на беспилотники в рамках проекта Армия дронов.

Об этом сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федорову Telegram.

«400 миллионов гривен за неделю вы собрали для армии дронов проекта UNITED24. И это только начало», – написал Федоров.

Он также поблагодарил украинцев за их пожертвования и отметил, что «мы поможем нашим героям из ВСУ системно получать дроны для всех линий борьбы. Вы не представляете ценности своего вклада в победу».

Проект Армия дронов стремится обеспечить военных беспилотниками. В Минцифре уверены, что технологии помогут не только предварительно отследить врага, но и защитить жизнь защитников и гражданских.

Присоединиться к сбору средств можно на портале UNITED 24 .