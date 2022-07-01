Президент подписал закон об отмене военного сбора для украинских защитников

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который освобождает украинских защитников от уплаты военного сбора.

Об этом свидетельствует карточку законопроекта №7432.

Глава государства подписал документ 7 июля. Закон вносит изменения в Налоговый кодекс Украины касательно особенностей налогообложения военным сбором зарплат военнослужащих и других лиц, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях в условиях военного положения.

Таким образом от уплаты военного сбора освободили:

- Вооруженные силы Украины;

- Национальную гвардию;

- правоохранительные органы;

- Службу безопасности Украины;

- Службы внешней разведки Украины;

- Госпогранслужбу;

- Управление государственной охраны;

- Министерство внутренних дел;

- Госспецсвязи.

Напомним, что 19 июня Верховная Рада отменила военный сбор для украинских защитников.