Франция готовится к полному прекращению поставок российского газа

Правительство Франции готовится к полному прекращению поставок газа из России. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мер рассматривает этот сценарий как наиболее вероятный.

Об этом сообщает "Лига.net".

Франция получает из России около 17% газа, поэтому ее зависимость не так высока, как у соседей – прежде всего Германии. Это позволило президенту Франции Эмманюэлю Макрону еще в апреле заявить, что его стране не нужен российский газ. Несмотря на это, если Россия перекроет газ, это будет значительным вызовом, и во Франции готовится план реагирования на такой случай.

– Я думаю, что полное прекращение поставок российского газа – реальная возможность… и нам нужно подготовиться к этому сценарию, – сказал Ле Мер.

Первоочередной задачей, по словам министра, станет режим экономии как для промышленности, так и для домохозяйств. Также Франция намерена ввести в эксплуатацию плавучую установку по регазификации импортного сжиженного природного газа.

В худшем случае придется вводить нормирование газа. Правительство Франции уже определяется тем, каким компаниям придется уменьшить производство для экономии энергоресурсов.