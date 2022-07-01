Япония из-за дефицита энергии запустит АЭС, не работавшие со времен аварии на Фукусиме

Япония собирается запустить до девяти атомных энергоблоков, не работавших с момента аварии на АЭС Фукусима в 2011 году.

Об этом объявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, пишет Лига.net.

- Существуют обеспокоенность по поводу возможного дефицита электроэнергии этой зимой. Мы должны предотвратить эту ситуацию, - объяснил он.

По словам Кисиды, он поручил запустить в девять ядерных реакторов. Они способны обеспечить примерно 10% потребления электроэнергии в Японии.

В марте 2011 года в результате мощного землетрясения и цунами на атомной электростанции Фукусима произошла радиационная авария максимального, 7-го уровня, по Международной шкале ядерных событий. В декабре 2013 года АЭС была официально закрыта.

До марта 2011 года на территории Японии работали 54 реактора. Атомное поколение давало около 30% электроэнергии. После крушения правительство Японии приказало закрыть все 17 атомных станции, 21 энергоблок с тех пор вывели из эксплуатации. Сейчас в Японии работают всего шесть АЭС, в эксплуатации находится 10 реакторов, еще 23 – в резерве.